Порошенко: Киев поможет вернуть Приднестровье

Украина и в дальнейшем будет проводить политику добрососедства в отношении Молдовы.

Украина будет максимально способствовать восстановлению территориальной целостности и суверенитету Молдовы. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совместном с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом брифинге в Одесской области в понедельник, 17 июля.

"Украина готова максимально способствовать восстановлению территориальной целостности Республики Молдова", – сказал Порошенко.

Он напомнил, что война в Приднестровье, 25 лет назад, имела страшные последствия для сотен тысяч людей. Также он подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет проводить политику добрососедства в отношении Молдовы и никогда не признает Приднестровскую республику как отдельное государство.

В свою очередь Филип назвал заявления о "блокаде" Приднестровья Украиной и Молдовой спекуляциями.

"Странно слышать разного рода спекуляции относительно так называемой блокады Приднестровья со стороны молдавской и украинской властей. Мы должны посмотреть на то, что экспорт своей продукции в Украину, к примеру, в 2015-2016 годах составил почти 10 млн долларов с этой территории, а 60% от общего экспорта из этого региона был в страны ЕС", – сказал Филип.