Размер компенсации нардепам за аренду жилья увеличили почти вдвое

18.07.17 11:46Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Теперь народные избранники будут получать по 650 гривен в сутки.

Аппарат Верховной Рады решил увеличить с 1 сентября размер ежемесячной денежной компенсации народным депутатам для аренды или найма гостиничного номера на 190 гривен – до 650 гривен в сутки. Об этом говорится в решении регламентного комитета Рады, передают Українські новини.

Отмечается, что 14 июля комитет рассмотрел письма исполняющего обязанности руководителя аппарата парламента Петра Боднара.

Комитет выяснил, что компенсация стоимости аренды жилья осуществляется исходя из стоимости одноместного однокомнатного номера гостиницы Киев из расчета 460 гривен в сутки, который был актуален более трех лет назад.

Наряду с этим, с момента утверждения такого размера компенсации, выросли коммунальные тарифы, а также менялся размер минимальной заработной платы.

По расчетам аппарата Рады, на данный момент средняя стоимость номера составляет около 650 гривен в сутки.

В итоге регламентный комитет согласился с предложением аппарата парламента увеличить размер компенсации депутатам за аренду жилья с 460 до 650 гривен в сутки.

Кроме того, комитет разрешил аппарату установить с 3 июля размер расходов на обеспечение командировок помощников-консультантов депутатов в сумме 400 гривен в месяц.

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