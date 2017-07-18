Порошенко: Проект "Новороссия" потерпел крах

18.07.17 14:47Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Проект "Новороссия", который включал девять регионов Украины, полностью потерпел крах, заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Грузии, сообщает его пресс-служба.

"С начала военной агрессии против моей нации целью РФ было разделить Украину на части. Проект "Новороссии" включал девять регионов Украины. Этот проект полностью рухнул", – отметил он.

Порошенко добавил, что главари боевиков Александр Захарченко и Игорь Плотницкий – это не политические фигуры а "марионеточное шоу, которое транслирует мессенжи, полученные из России".

Он подчеркнул, что Минские соглашения являются уникальными.

"Три года весь мир не наказывает, а мотивирует Россию сесть за стол переговоров. Россия пытается шантажировать опасным признанием независимости так называемых донецких и луганских республик по абхазскому сценарию. Но действительно ли народ оккупированной Абхазии счастлив? По моему мнению, там гуманитарная катастрофа", – заявил Порошенко. Президент добавил, что такая же ситуация и в Украине.

"Мы имеем гуманитарный кризис на оккупированных территориях, высокий уровень безработицы, катастрофическую ситуацию в здравоохранении и образовании" – сказал он. Порошенко добавил, что единственный выход из ситуации – это имплементация Минских договоренностей, вывод российских войск и артиллерии с Донбасса.

"Мы надеемся на реинтеграцию Донбасса и Крыма и восстановление украинского суверенитета над этими территориями", – заявил он.

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