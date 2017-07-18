Сенкевича устраивает некомпетентный заместитель

18.07.17 15:44Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Николаевский городской голова Александр Сенкевич не будет принимать никаких мер в отношении вице-мэра по вопросам инфраструктуры Антона Турупалова.

б этом он рассказал в комментарии корреспонденту Шиповника в ходе общения с журналистами на последнем заседании сессии горсовета.

– Я считаю так, если тот или иной чиновник не делает того, чего хотят депутаты, иногда это может быть незаконно, нелогично и им не нравится тот или иной чиновник – это не повод для меня принимать какие-то решения относительно этого человека, – отметил мэр.

В ходе двух пленарных заседаний сессии городского совета депутаты не единожды обращали внимание мэра на работу Антона Турупалова. Так, депутат-оппозиционер Владимир Евтушенко даже пригрозил городскому голове, что если он не примет меры в отношении своего подчиненного, то «они будут вынуждены делать что-то с ним (мэром,-прим.)».

Ранее, глава фракции «Наш край» в Николаевском городском совете Олег Крисенко заявил, что земельная комиссия единогласно решила обратиться к городскому голове Александру Сенкевичу, чтобы он объявил выговор своему заместителю по вопросам инфраструктуры Антону Турупалову.

После чего Александр Сенкевич заявил, что вполне доволен работой, которую выполняет его заместитель по вопросам инфраструктуры Антон Турупалов и, чтобы судить о его работе, стоит подождать годового ответа вице-мэра.

Депутаты Николаевского городского совета раскритиковали работу вице-мэра по вопросам инфраструктуры Антона Турупалова. Он в свою очередь заверил, что конфликтов нет, а замечания во время сессии всего лишь эмоции.

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