Украина откроет новые пункты пропуска на границе с Польшей, – посол

18.07.17 16:03Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что сейчас готовится документация для открытия новых пропускных пунктов на границе с Польшей.

Об этом Дещица рассказал в интервью Европейской правде, передает БизнесЦензор.

"Сейчас готовится документация для создания нового перехода у Перемышля, в планах еще один - на севере Волыни", - рассказал посол.

В целом же Дещица отметил необходимость увеличения пунктов пропуска в контексте борьбы с очередями на украинско-польской границе.

При этом посол привел пример польско-немецкой границы времен, когда Польша не входила в ЕС. Тогда на границе было 48 автомобильно-пешеходных пунктов, а у Украины с Польшей 8 пунктов, хотя протяженность границ примерно одинакова.

По словам Дещицы, в открытии новых пунктов пропуска много зависит от Украины.

"Для этого нужна инициатива правительства или же облгосадминистраций западных областей Украины. Кстати, польские восточные воеводства очень заинтересованы в новых пунктах пропуска, поскольку это будет способствовать торговле и экономическому развитию их приграничных регионов", - отметил Дещица.

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