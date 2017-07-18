Париж призывает РФ осудить создание "Малороссии"

Париж призывает Россию выступить с осуждением заявления руководства самопровозглашенной ДНР о создании нового "государства" под названием Малороссия.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции во вторник, 18 июля.

"Мы призываем Россию осудить этот факт, который представляет собой нарушение Минских соглашений и предательство духа переговоров в нормандском формате", – говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

Согласно документу, Франция остается привержена принципу полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее признанных международным сообществом границах.

В МИД Франции также призвали Россию "усилить действия, чтобы положить конец этому конфликту".

Ранее правительство Германии осудило заявление главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко об учреждении нового "государства" – "Малороссии".