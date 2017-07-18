Евросовету объяснили блокировку российских сайтов

18.07.17 19:20Сколько просмотров этой статьи23Сколько комментариев этой статьи0

Официальную позицию по блокировке российских интернет-сайтов и внедрения экономических санкций против компаний из РФ изложили в письме для Совета Европы.

"Агрессия Российской Федерации и проблемы, с которыми сталкивается Украина, требуют соответствующих мер. Такие ресурсы, как Яндекс, Mail.ru, Вконтакте и Одноклассники уже давно используются российскими спецслужбами как инструменты России в так называемой гибридной войне", - говорится в письме украинской стороны.

В документе отмечается, что разведывательные органы РФ используют частную почту и другую конфиденциальную информацию пользователей российских интернет-ресурсов, чтобы манипулировать общественным мнением путем дезинформации, пропаганды и информационных атак.

В сообщении Совета Европы отмечается, что согласно статистике, предоставленной SimilarWeb, 17,55% уникальных визитов на сайт ВКонтакте и 15,15% на сайт "Одноклассники" приходили из Украины.

В течение последних шести месяцев компания Yandex.ua, поисковая служба и клиент электронной почты и пятый по величине сайт в Украине, имел 215 млн посещений. Статистика также показывает, что более 50% украинцев пользуются Вконтакте.

"Ряд правозащитных организаций назвали запрет непропорциональной мерой, ограничивающей доступ к информации, однако украинские чиновники отстаивали этот шаг как национальную безопасность, так как эта страна является жертвой дезинформации, агитационных кампаний и кибератак, использующих данные об украинских пользователях, хранящеюся в российских социальных сетях", - отмечается в сообщении.

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