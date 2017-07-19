Загострення на Донбасі: двоє загиблих та четверо поранених бійців АТО

19.07.17 08:01Сколько просмотров этой статьи35Сколько комментариев этой статьи0

Сили АТО 14 разів відкривали вогонь у відповідь, використовуючи в основному стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети

Наприкінці минулої доби ситуація в зоні АТО серйозно загострилась: якщо вдень противник зменшив кількість обстрілів українських позицій, то після 18 години ситуація кардинально змінилась.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Ввечері і вночі найбільш гаряче було на донецькому напрямку. Починаючи з 17.50 і фактично до 22 години бойовики зі сторони Ясинуватої та Яковлівки з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї били по наших позиціях в районі Авдіївки. Близько 21 години злочинці двічі з танків накривали опорні пункти у Красногорівці.

«В результаті обстрілів наших опорних пунктів з мінометів та гранатометів неподалік селищ Зайцеве та Невельське загинули двоє військовослужбовців сил АТО», - йдеться у повідомленні штабу.

На луганському напрямку під ворожим вогнем зі стрілецької зброї опинились українські позиції в районі селищ Донець та Станиця Луганська.

Загалом за минулу добу бандформування 23 рази порушили перемир’я. Двоє наших бійців загинуло, четверо отримали поранення. Сили АТО 14 разів відкривали вогонь у відповідь, використовуючи в основному стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети.

«Варто додати - ввечері та вночі бойовики вчергове показали, що не бажають деескалації конфлікту. А їхні провокації призводять до жертв як серед військовослужбовців ЗС України, так і мирного населення Донбасу», - резюмували у штабі АТО.

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