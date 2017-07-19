Главный судмедэксперт страны усомнился в компетентности николаевских чиновников

Скандал вокруг Николаевского областного бюро СМЭ выходит на украинскую орбиту. Свою оценку происходящему дал главный судмедэксперт страны, начальник главного бюро судебно-медицинской экспертизы Украины Виталий Львович Кондратенко.

Он дал по телефону интервью корреспонденту "Миколаївської правди" 18 июля. Об увольнении с должности начальника областного бюро СМЭ О.Дерюгиной он узнал утром из средств массовой информации. Виталий Львович выразил глубокое возмущение тем, что об увольнении Дерюгиной никто ни из Николаевского областного отдела здравоохранения, ни из Николаевской ОГА ему никто не сообщил. Кадровый вопрос с ним не обсуждался и не согласовывался. Подобную практику считает порочной, ведущей в никуда. Он отметил, что причина таких вопиющих случаев была заложена в 90-х годах, когда областные бюро СМЭ были переданы в областную коммунальную собственность. Де-юре собственность громады, а де –факто вотчина чиновников не всегда компетентных по тому или иному вопросу. В.Кондратенко отметил, что его команда плотно работает с профильным комитетом Верховной Рады Украины и Министерством здравоохранения с целью внесения изменений в ряд законодательных актов, что бы прекратить подобную порочную практику в будущем.

Ольгу Дерюгину знает как грамотного специалиста и профессионала с большой буквы. Считает её увольнение с должности начальника бюро непрофессиональным решением, принятым с применением административного ресурса. С Николаевской командой «чёрных трансплантологов» не знаком, т.к. был назначен на должность после Революции Чести и Достоинства. О деловых качествах и.о. начальника бюро С.Алейник ему ничего не известно.

В.Кондратенко отметил, что выступает против ничем не мотивированной смены руководства Николаевского бюро СМЭ.

В завершение интервью Виталий Львович пообещал, что после того как Дерюгина будет восстановлена в должности, он объявит выговор Ольге Владиславовне , которая из за излишней скромности не обратилась к нему за помощью в разрешении данного конфликта.