Трамп висунув прихильника "жорсткої лінії" на посаду посла в Росії

19.07.17 10:43Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Джон Хантсман очолює експертно-аналітичний центр Atlantic Council.

Дональд Трамп висунув Джона Хантсмана на посаду посла США в Росії, йдеться в прес-релізі Білого дому. Згідно з процедурою, тепер його кандидатуру повинен затвердити сенат США.

Хантсман змінить на цій посаді Джона Теффта, який очолював американське посольство в Росії з 2014 року. Раніше сам 67-річний Теффт заявляв, що планує покинути Москву на початку осені.

Зазначимо, що посол США в Росії Сєргєй Кісляк, який фігурує у скандалі про втручання РФ у вибори президента США, повернеться в Москву вже у липні.

Як пише російський РБК, Джон Хантсман вважається прихильником "жорсткої лінії" щодо Росії. Він очолює експертно-аналітичний центр Atlantic Council.

У нього є багатий досвід дипломатичної роботи: в 1992 році президент Джордж Буш-старший призначив Хантсмана послом в Сінгапурі. За даними Національної асоціації губернаторів, 32-річний Хантсман тоді став наймолодшим американським послом за останні сто років.

У 2004 році з результатом 58% Хантсман був обраний губернатором Юти, в 2008 році переобраний. Однак з посади губернатора він пішов у 2009 році і обійняв посаду посла в Китаї.

У 2012 році Хантсман був одним з претендентів на висунення в кандидати в президенти від Республіканської партії, але зняв свою кандидатуру на користь свого далекого родича Мітта Ромні.

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