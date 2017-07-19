Лукашенко розповів, про що говоритиме з Порошенком у Києві

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідає Україну 20-21 липня

Про це повідомляє прес-центр адміністрації білоруського очільника.

Зазначається, що він має намір провести перемовини з президентом Петром Порошенком, під час чого лідери обговорять політичну, торговельно-економічну та гуманітарну співпрацю.

Також будуть порушені питання поточного стану і перспектив взаємодії в економіці, зокрема в таких сферах, як торгівля, інвестиції, промислова кооперація, нафтохімічний комплекс, енергетика, сільське господарство, транспортно-логістична галузь, розвиток міжрегіонального діалогу. В результаті цього країни підпишуть низку двосторонніх документів.

"Однією з тем зустрічі стане врегулювання конфлікту на сході України, у чому Білорусь бере активну участь, надаючи переговорний майданчик для сторін процесу. Олександр Лукашенко і Петро Порошенко обговорять ситуацію в регіоні в цілому, обміняються думками з міжнародної проблематики", - підсумували у відомстві.