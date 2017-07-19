Санкции заставили «Газпром» форсировать строительство газопровода в обход Украины — СМИ

19.07.17 13:30Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Строительство второй нитки газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря начал российский «Газпром». Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на одного из контрагентов подрядчика и федерального чиновника.

Отмечается, что на дно Черного моря уже уложено порядка 20 – 25 км трубы. Работы выполняет корабль-трубоукладчик Audacia швейцарской компании Allseas, выигравшей тендер «Газпрома» на прокладку трубы под водой.

Официально «Газпром» сообщал о строительстве подводной части только первой нитки «Турецкого потока». Прокладкой мелководного участка занимался все тот же трубоукладчик Audacia. О том, когда начнется укладка второй нитки трубопровода, «Газпром» пока не сообщал.

Форсировать строительство «Турецкого потока» «Газпром» заставляет высокая вероятность принятия новых санкций американскими властями, предполагает директор энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Татьяна Митрова. В законопроекте отдельно упоминаются именно экспортные газопроводы. Возможно, «Газпром» стремится максимально использовать имеющееся время и построить как можно больше, рассуждает она.

По мнению Митровой, «Газпром» вынужден выбирать из двух зол меньшее. С одной стороны, риск неполной загруженности второй нитки и явно непростых переговоров с Турцией и Европой. С другой – риск вообще ничего не построить в случае принятия американских санкций. «Ведь технологий для глубоководной трубоукладки, необходимых для строительства «Турецкого потока», мы (РФ – Ред.) попросту не имеем», – резюмирует Митрова.

Напомним, 8 мая Россия начала строить «Турецкий поток». Еще осенью 2016 года Россия и Турция подписали соглашение о строительстве «Турецкого потока». Планируется, что газопровод пройдет 660 км в старом коридоре «Южного потока» и 250 км в новом коридоре в направлении европейской части Турции. Предполагается, что поставки газа по первой нитке газопровода будут целиком предназначены для турецкого рынка.

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