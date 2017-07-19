Санкции заставили «Газпром» форсировать строительство газопровода в обход Украины — СМИ

Строительство второй нитки газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря начал российский «Газпром». Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на одного из контрагентов подрядчика и федерального чиновника.

Отмечается, что на дно Черного моря уже уложено порядка 20 – 25 км трубы. Работы выполняет корабль-трубоукладчик Audacia швейцарской компании Allseas, выигравшей тендер «Газпрома» на прокладку трубы под водой.

Официально «Газпром» сообщал о строительстве подводной части только первой нитки «Турецкого потока». Прокладкой мелководного участка занимался все тот же трубоукладчик Audacia. О том, когда начнется укладка второй нитки трубопровода, «Газпром» пока не сообщал.

Форсировать строительство «Турецкого потока» «Газпром» заставляет высокая вероятность принятия новых санкций американскими властями, предполагает директор энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Татьяна Митрова. В законопроекте отдельно упоминаются именно экспортные газопроводы. Возможно, «Газпром» стремится максимально использовать имеющееся время и построить как можно больше, рассуждает она.

По мнению Митровой, «Газпром» вынужден выбирать из двух зол меньшее. С одной стороны, риск неполной загруженности второй нитки и явно непростых переговоров с Турцией и Европой. С другой – риск вообще ничего не построить в случае принятия американских санкций. «Ведь технологий для глубоководной трубоукладки, необходимых для строительства «Турецкого потока», мы (РФ – Ред.) попросту не имеем», – резюмирует Митрова.

Напомним, 8 мая Россия начала строить «Турецкий поток». Еще осенью 2016 года Россия и Турция подписали соглашение о строительстве «Турецкого потока». Планируется, что газопровод пройдет 660 км в старом коридоре «Южного потока» и 250 км в новом коридоре в направлении европейской части Турции. Предполагается, что поставки газа по первой нитке газопровода будут целиком предназначены для турецкого рынка.