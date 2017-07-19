День рождения Виталия Кличко: самые смешные ляпы мэра Киева

19.07.17 14:00Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко празднует свой 46-й день рождения. Возможно, он не стал сверхуспешным политиком, но в любом случае заслуживает уважения за свою спортивную карьеру и вклад, который сделал в популяризацию Украины в мире.

Завтрашний день

Фраза, с которой по сути Кличко и ворвался в список персонажей интернет-мемов. Произнес он ее на одном из политических ток-шоу, моментально став героем сотен шуток.

«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Точнее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать», — заявил тогда будущий мэр Киева.

Денежная неопределенность

Как-то Виталий Кличко не смог определиться, нужны или не нужны ему деньги. Впрочем, это вопрос действительно философский.

«Нам нужно не только время, нам нужны деньги. Потому что мы понимаем, что нам не нужны деньги. Не отнимайте у нас деньги. С воздуха без денег мы не сможем построить ни дорог, ни лифты заменить», — запутался в своих мыслях Кличко.

Подготовка к земле

Еще одна культовая фраза от Кличко, сказанная в должности мэра Киева. Вместо зимы он попросил жителей столицы готовиться к земле.

«Каждого из киевлян я прошу с пониманием относиться к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян также с особой составляющей обратиться к проблеме теплосбережения и подготовке к земле», — заявил Кличко.

Секрет горячей воды

За фразу о том, как сделать холодную воду горячей, Кличко мог бы получить премию «Капитан Очевидность».

«Мы можем дать горячую воду. Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть. Понятно? Для этого нужен газ», — объяснил Кличко.

Новое измерение расстояния

На одном из эфиров Виталий Кличко сделал эпохальное открытие: оказывается, расстояние измеряется не в километрах.

Хитрая математика с заместителями

Кличко одной фразой заставил миллионы украинцев ломать головы над тем, сколько же у него заместителей и где они лежали.

«У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в Кабинете министров. Назначить их невозможно. Не знаю, почему» , — пожаловался Кличко.

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