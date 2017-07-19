Глава Amnesty: расследуйте, кто убил Шеремета

19.07.17 15:00Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Следствие не предоставило доказательств ни одной из официальных версий убийства.

Генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти требует найти убийц журналиста Павла Шеремета. "Год с тех пор, как Павел Шеремет был убит взрывчаткой, заложенной в его машину, – и правосудия до сих пор нет. Расследуйте, кто убил Шеремета", – написал он в Twitter.

В Amnesty International отмечают, что Министерство внутренних дел Украины в письме от 19 мая 2017 года сообщило, что досудебное расследование убийства Павла Шеремета "находится на контроле руководства Национальной полиции Украины".

Несмотря на большое количество следственных действий и массив обработанных видеоматериалов, следственная группа под руководством главы Нацполиции до сих пор не смогла идентифицировать виновных в убийстве.

Однако, следствие также не предоставило убедительных доказательств ни одной из официальных версий убийства, отмечают правозащитники.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством. В МВД заявили, что к убийству Шеремета причастна Россия.

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