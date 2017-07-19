05.07.17 17:182680
Глава Amnesty: расследуйте, кто убил Шеремета
|19.07.17 15:00
|51
|0
Следствие не предоставило доказательств ни одной из официальных версий убийства.
Следствие не предоставило доказательств ни одной из официальных версий убийства.
Генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти требует найти убийц журналиста Павла Шеремета. "Год с тех пор, как Павел Шеремет был убит взрывчаткой, заложенной в его машину, – и правосудия до сих пор нет. Расследуйте, кто убил Шеремета", – написал он в Twitter.
В Amnesty International отмечают, что Министерство внутренних дел Украины в письме от 19 мая 2017 года сообщило, что досудебное расследование убийства Павла Шеремета "находится на контроле руководства Национальной полиции Украины".
Несмотря на большое количество следственных действий и массив обработанных видеоматериалов, следственная группа под руководством главы Нацполиции до сих пор не смогла идентифицировать виновных в убийстве.
Однако, следствие также не предоставило убедительных доказательств ни одной из официальных версий убийства, отмечают правозащитники.
Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством. В МВД заявили, что к убийству Шеремета причастна Россия.