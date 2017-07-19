ЕС готовит пошлины на сталь из Украины и России

19.07.17 16:00Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

Ограничения могут коснуться производителей горячекатаного стального проката из пяти стран.

Евросоюз рассматривает возможность введения антидемпинговые пошлины в размере до 33% на горячекатаный стальной прокат из Украины, России, Бразилии и Ирана. В ЕС считают, что цена на продукцию из этих стран необоснованно занижена, пишет Reuters.

Власти ЕС уже применили более 40 антидемпинговых мер для помощи местным производителям стали, но они направлены преимущественно против Китая. Так, в июне была введена пошлина в 35,9% на китайский стальной прокат, что вызвало резкую реакцию Пекина. В ЕС полагают, что новые пошлины помогут снизить давление на импорт и повысят доходы для европейских производителей стали.

Сообщается, что Еврокомиссия уже начала расследование цен на стальной прокат из Бразилии, Ирана, России, Украины и Сербии после жалобы ассоциации производителей стали Eurofer.

Расследование показало, что горячекатаная сталь из всех стран, за исключением Сербии, выросла до 12,6% рынка ЕС в этом году в середине 2016 года с 7,5% в 2013 году. При этом цены упали на четверть.

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