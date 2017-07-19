«Я тебя сейчас за дверь вышвырну»: на комиссии по культуре Николаевского облсовета произошла перепалка из-за «русского театра»

Сегодня, 19 июля, на комиссии по культуре Николаевского облсовета депутат от «Оппозиционного блока», бывший руководитель русского драмтеатра Николай Кравченко обвинил нынешнего директора учреждения Артема Свистуна в незаконном увольнении сотрудников.

Об этом сообщает корреспондент интернет-издания «Мой город».

Кравченко сообщил, что Свистун за три месяца работы в должности директора уволил водителя, администратора, инженера по охране труда, объявил выговор заслуженной артистке Гашинской, проработавшей в театре 45 лет. При этом депутат продемонстрировал аудиозаписи телефонных разговоров уволенных сотрудников.

«Были уволены четыре человека по разным причинам. Дубчук – это водитель, Демьянец – администратор. Борисова – инженер по охране труда. Если ты что-то говорил хорошее о Кравченко когда-то, то вряд ли тебе удастся работать в театре. Бенчивенга работала актрисой и завтруппой, ее убрали с этой должности. Богданова работала актрисой и музыкальным руководителем – убрали. Кошевая — убрали. Получили выговоры заслуженная артистка Гашинская. Она проработала в театре 45 лет, у нее никогда не было выговоров. Вместе с ней Бенчивенга, Соколова, Лагошняк получили предупреждение. Гашинская председатель профсоюза театра, ей априори не могли написать выговор», — заявил депутат. Кравченко также обвинил Свистуна в подмене страниц контракта, который театр подписывает с сотрудниками.

«В контрактах были благополучно подменены предпоследние страницы контракта. Поэтому верните на работу тех людей, которые вы подлогами, обманом, манипуляциями уволили с работы. Они достойные люди и работы», — продолжил он. В ответ на это Свистун заявил, что по инициативе администрации театра с 28 апреля, когда он заступил на должность директора, не было уволено ни одного человека, если люди и уходили, то по собственному желанию.

«С 28 апреля ни одного уволенного не было по инициативе администрации театра», — возразил Свистун.

Далее слово взял адвокат Свистуна Андрей Толпекин. Он заявил о конфликте интересов Кравченко, который поднимает вопрос об увольнении сотрудников и в тот же момент через суд пытается восстановиться в должности директора театра.

«Я вижу здесь только частные интересы. Увольнения по инициативе администрации не было — вопрос снимается, подмены не было. Депутат, который хочет решить вопрос в суде по поводу восстановления себя в должности, поднимает на комиссии вопросы по нынешнему директору. Как это можно рассматривать, как ни частные интересы, конфликт интересов? Это коррупционная составляющая. Если бы это поднял другой депутат. Вы решаете вопросы частного характера, это что шарашкина контора?», — заявил представитель Свистуна. Подобные слова возмутили депутатов облсовета, они попросили юриста «сбавить обороты». В частности, Владимир Фроленко просил адвоката «закрыть рот», иначе он его удалит с комиссии.

«Рот закрой, я тебя сейчас за дверь вышвырну. Тебе сколько лет, сынок? Я тебя сейчас выкину отсюда!», — возмутился депутат облсовета Фроленко. Толпекин парировал: «Вы мне угрожаете, препятствуете мой адвокатской деятельности!».

Пытаясь навести порядок, глава комиссии по вопросам культуры Надежда Иванова попросила «прекратить балаган и держать себя в руках».

В свою очередь присутствующая на заседании глава облсовета Виктория Москаленко заявила, что возьмет на свой личный контроль законность трудовых отношений в театре.

«Давайте таким образом, я возьму на личный контроль законность трудовых отношений в театре. 164 коммунальных учреждения и мы по каждому будем выяснять и я буду за каждого человека отвечать, если так устроить. Поэтому прошу на этой ноте просто расстаться и все», — подчеркнула она.

Комментируя сложившуюся ситуацию, глава депутатской комиссии по вопросам гласности облсовета Михаил Талпа заявил, что находится на каком-то судебном заседании и не понимает, чего хотят представители театра от депутатов. Вместе с тем он назвал абсурдным контролировать каждое кадровое решение директора коммунального учреждения.

«Если идти по этой логике, давайте сейчас вызовем директоров всех наших коммунальных предприятий и будем им рассказывать, как им работать в команде. Давайте не доводить ситуацию до абсурда. Каждый, кому мы доверяем управлять предприятием, коммунальным имуществом, должен себе подобрать коллектив, который будет нацелен на результат. Я не хочу, чтобы мы упускались до маразма. Есть руководитель, а он не может принять никакого решения. Он, королева, посадили, и ты не имеешь права ничем управлять. Это абсурд. Мы потом с него спросим», — прокомментировал депутат.

После этого на заседании депутаты заслушали еще работницу службы организации зрителя в театре, которую якобы собирался уволить Свистун. Как оказалось, речь шла об увольнении на летний период и приеме обратно на работу в начале открытия следующего театрального сезона.

Также выступил режиссер театра Виталий Манжелий. Он обратил внимание на что, что при Кравченко контракт, который заключался между театром и сотрудником, существовал только в одном экземпляре и хранился у руководителя. На сегодняшний день при Свистуне оригинал контракта выдается и сотрудникам.

«Подпись (в контракте во времена руководства театром Кравченко – ред.) была только на последней странице. Любую бумажку можно было заменить с легкостью, более того он существовал в одном экземпляре, у меня была только ксерокопия. Теперь у меня есть оригинал контракта, где каждый лист подписанный им лично», — рассказал Манжелий.

Выслушав обе стороны конфликта и поддержав предложение главы облсовета Москаленко, члены комиссии решили закрыть вопрос по театру.