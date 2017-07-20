Судьям хотят уменьшить зарплаты

В Верховной Раде предлагают установить разумное соотношение оплаты труда судей, простых работников и чиновников.

Так, 17 июля 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №6750 «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» относительно должностного оклада судьи».

Инициатором законопроекта выступил народный депутат Юрий Бублик.

Как указывает народный депутат, с 1 января 2017 года, в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», установлен размер должностного оклада для:

судьи местного суда — 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц;

для судьи апелляционного суда и высшего специализированного суда — 50 прожиточных минимумов;

для судьи Верховного Суда — 75 прожиточных минимумов.

Также законом указано, что должностные оклады судей будут поэтапно повышаться до 2020 года. Так, текст документа предусматривает, что:

с 1 января 2018 года для судьи местного суда должностной оклад составит 20 прожиточных минимумов, а для судьи апелляционного или высшего специализированного суда — 30 прожиточных минимумов;

с начала января 2019 года судья местного суда будет получать 25 прожиточных минимумов, а судья апелляционного суда и высшего специализированного суда — 40 прожиточных минимумов.

начиная с 2020 года, должностной оклад судьи местного суда составит уже 30 прожиточных минимумов, судьи апелляционного суда и высшего специализированного суда — 50 прожиточных минимумов.

По словам народного депутата Юрия Бублика, с этого года судьи будут получать заработную плату гораздо большую, чем у народных депутатов Украины, а именно: судьи местных судов будут получать от 23 160 грн, судьи апелляционных судов — от 38 600 грн, а судьи Верховного Суда — от 115 800 грн.

Как говорится в пояснительной записке законопроекта, по мнению парламентариев и специалистов по финансово-экономическим вопросам, зарплата судьи или чиновника не должна больше чем в 35 раз превышать средний уровень заработной платы по Украине.

«Также не может оплата труда быть оторвана от состояния экономики, объем которой в прошлом году составил всего 55 тыс. грн. на человека в год», — говорит нардеп.

Внесенный же законопроект предусматривает установление базового размера должностного оклада судей:

для судей местного суда — в размере 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц;

для судей апелляционного суда и высшего специализированного суда — в размере 25 прожиточных минимумов.