Киберполиция: Только 10% компаний обезопасили ПК

После кибератаки вируса Petya лишь небольшая часть озаботилась безопасностью.

В Киберполиции не исключает повторения масштабной хакерской атаки. Об этом заявил старший инспектор по особым поручениям Департамента киберполиции Вячеслав Марцинкевич, сообщает Зеркало недели.

По его словам, массовое заражение вирусом произошло в связи с тем, что канал распространения - программное обеспечение M.E.Doc - имело административный доступ к компьютеру, а также в большинстве случаев M.E.Doc был внесен в исключения для антивируса.

Согласно данным Киберполиции, в бизнесе использует еще несколько подобных специализированных программ украинских разработчиков.

"То же самое происходит с этими программами. То есть они рекомендуют добавлять эти компании в исключения, в обновлениях тоже иногда приходят какие-то трояны. Соответственно, не исключено, что это может повториться, абсолютно не исключено. Точных дат никто не может сказать. Неделя, две, три - неизвестно", - сказал Марцинкевич.

По его словам, после кибератаки 27 июня только 10% украинских компаний привели свои компьютеры и сеть в надлежащее состояние, остальные ничего не поменяли.