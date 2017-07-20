Дело Шеремета: допрошены почти две тысячи человек

20.07.17 17:49Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

При расследовании убийства журналиста Павла Шеремета следователи допросили более 1,8 тысяч человек и получили доступ к информации 19 тысяч абонентов разных мобильных операторов. Об этом сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко, передает сайт МВД.

"Прокуратура решила, что дело следует расследовать как убийство. Ключевая версия - убийство из-за профессиональной деятельности гражданина России и журналиста Павла Шеремета, который работал в Украине, в России, а еще до этого в Беларуси", - сказано в заявлении Шевченко.

По его мнению, убийство журналиста готовили профессиональные преступники, которые подробно все спланировали. Сейчас невозможно обнародовать больше деталей или раскрыть наработки следователей, поскольку это может повредить делу.

"Мы провели большое количество следственных действий, но следствие, в отличие от журналистов, не может показывать результаты, демонстрируя прогресс, как этого справедливо требует общественность. Следствие не может обнародовать все сведения, все видео с камер наблюдения - чтобы иметь возможность раскрыть это преступление", - добавил Шевченко.

Он подчеркнул, что правоохранители умышленно закрыли лицо женщины, которая подложила взрывчатку, чтобы иметь возможность раскрыть преступление.

Национальная полиция продолжает расследование данного дела, проводятся следственные действия. Сейчас следователи допросили более 1800 человек, получили в свое распоряжение более 150 ТБ информации с камер наблюдения, а также получили доступ к информации 19 тысяч абонентов разных мобильных операторов.

МВД также просит журналистов делиться со следствием, если они имеют какую-то информацию.

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