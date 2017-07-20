07.07.17 08:002280
В «ЛНР» насмешили новым названием жителей Донбасса
|20.07.17 18:10
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Вдохновившись небывалой активностью "коллег" из так называемой "ДНР", сепаратисты на Луганщине также решили блеснуть созданием новой истории.
Вдохновившись небывалой активностью "коллег" из так называемой "ДНР", сепаратисты на Луганщине также решили блеснуть созданием новой истории.
Пока террористы «ДНР» во главе с Александром Захарченко придумали новое государство «Новороссия», их побратимы с так называемой «ЛНР» решили тоже поучаствовать в написании новой страницы из истории региона.
В частности, в «ЛНР» придумали новый термин для обозначения жителей Донбасса — «донбасситы». Об этом историческом «открытии» сообщил так называемый «исполняющий обязанности ректора» Луганского национального аграрного университета Михаил Орешкин.
«Мы издали вот такую книгу, это учебное пособие, первая часть. «Луганщина: славный путь через века и тысячелетия», где мы показываем наше единство, так сказать донбасское. Был даже предложен термин такой «донбасситы», то есть это жители Донбасса», — заявил он.
Напомним, ранее главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил о создании государства «Малороссия», которое, по его мнению, станет «преемником» Украины. Правда, инициативы идеологов «ДНР» не поняли даже их кремлевские хозяева, которые открестились от этой идеи. В «ЛНР» также сообщили, что провозглашение нового государства состоялось без их участия.
Интересно, что у Захарченко даже заявили, что новая «республика» получит свой государственный язык — «малороссийский». Возможно, это как-то и вдохновило «историков ЛНР» на открытие. Согласитесь, донбасситы, говорящие на малороссийском языке — это звучит очень убедительно.