В «ЛНР» насмешили новым названием жителей Донбасса

20.07.17 18:10Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Вдохновившись небывалой активностью "коллег" из так называемой "ДНР", сепаратисты на Луганщине также решили блеснуть созданием новой истории.

Пока террористы «ДНР» во главе с Александром Захарченко придумали новое государство «Новороссия», их побратимы с так называемой «ЛНР» решили тоже поучаствовать в написании новой страницы из истории региона.

В частности, в «ЛНР» придумали новый термин для обозначения жителей Донбасса — «донбасситы». Об этом историческом «открытии» сообщил так называемый «исполняющий обязанности ректора» Луганского национального аграрного университета Михаил Орешкин.

«Мы издали вот такую книгу, это учебное пособие, первая часть. «Луганщина: славный путь через века и тысячелетия», где мы показываем наше единство, так сказать донбасское. Был даже предложен термин такой «донбасситы», то есть это жители Донбасса», — заявил он.

Напомним, ранее главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил о создании государства «Малороссия», которое, по его мнению, станет «преемником» Украины. Правда, инициативы идеологов «ДНР» не поняли даже их кремлевские хозяева, которые открестились от этой идеи. В «ЛНР» также сообщили, что провозглашение нового государства состоялось без их участия.

Интересно, что у Захарченко даже заявили, что новая «республика» получит свой государственный язык — «малороссийский». Возможно, это как-то и вдохновило «историков ЛНР» на открытие. Согласитесь, донбасситы, говорящие на малороссийском языке — это звучит очень убедительно.

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