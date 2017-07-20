Голод угрожает четырем странам мира

20.07.17 18:30Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

В гуманитарной помощи нуждаются 85 млн человек в разных регионах мира.

В настоящий момент четырем странам мира грозит голод.

Об этом говорится в отчете Всемирной продовольственной программы Организации объединенных наций.

Согласно отчету, программа ощущает недостаток финансирования на работу в этих государствах. Так, в Нигерии программы ВПП профинансированы только на 65%, в Сомали — на 49%, в Южном Судане — на 33% и в Йемене — на 37%.

Организация отметила, что на оказание гуманитарной помощи только этим странам требуется дополнительно около 758 млн долларов. Всего ВВП необходимо 9,1 млрд долларов для оказания гуманитарной помощи 85 млн нуждающихся в 77 странах мира.

Всего же, затраты Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН на гуманитарную помощь увеличились на 140% за семь лет из-за кризисов в различных странах мира, заявили в четверг в ВПП. Стоимость программ ВПП в 2015 году составила 5,3 миллиарда долларов, тогда как в 2009 году — 2,2 миллиарда.

При этом сразу в двух регионах мира — в восточной и центральной Африке, а также на Ближнем Востоке и в северной Африке — произошли сложные продовольственные кризисы, на которые уходит 70% от общего финансирования организации.

В ВПП уверены, что улучшение гуманитарного доступа может снизить затраты на оказание помощи на 1 млрд долларов ежегодно. Еще 2,2 млрд можно сохранить, если страны, нуждающиеся в помощи, будут лучше справляться с изменениями климата и политическими и социальными потрясениями.

Напомним, по данным ООН, почти 40 стран нуждаются в продовольственной помощи.

Похожие новости

15.04.17 21:35ООН: в Нигерии более миллиона человек находятся на грани голода

07.04.17 09:32Сказка "Маленький принц" стала самой переводимой книгой после Библии и Корана

02.04.17 09:40Евросоюз готов помочь Колумбии в связи с оползнем

13.01.17 15:15Николаевский "мост смерти" вошел в топ эстакадных шедевров Украины

13.08.14 10:19Стало известно, что на самом деле находится внутри гуманитарного каравана

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Четверг, 20.07.2017

Закругление верхнее-левое

22:22Солист группы Linkin Park повесился в собственном доме

21:00Какие реформы теперь нужны Украине для получения транша

20:45«Приватбанк» допустили к хранению запасов наличности Нацбанка

20:35Судьба главы «Укрзализныци» решится через две недели

20:20Google и BlaBlaCar запустили в Украине совместный сервис

20:00Американец закончил школу в 97 лет

19:53Под Днепром на учениях ранены восемь военных

19:40Зачем в Испании эксгумируют тело Сальвадора Дали?

19:22В Николаеве мошенники, представляясь губернатором Савченко, вымогают у предпринимателей деньги

19:01Гройсман пожаловался на нехватку денег для реформ

18:44Попросивших субсидии украинцев стало вдвое больше

18:30Голод угрожает четырем странам мира

18:19В Николаеве в сгоревшей квартире обнаружили тело задушенной женщины

18:10В «ЛНР» насмешили новым названием жителей Донбасса

17:55Ученые объяснили, почему собаки такие дружелюбные

17:49Дело Шеремета: допрошены почти две тысячи человек

17:20Президентом Индии избран националист из касты неприкасаемых

17:00Киберполиция: Только 10% компаний обезопасили ПК

16:01Нардепи знову взялися за тему абортів: пропонують надати лікарям право на відмову від операції

15:4236-я бригада морской пехоты отпраздновала свои два года

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

07.07.17 08:002280

От кибератаки пострадали 10% компьютеров в Украине

07.07.17 08:172320

Большегрузный транспорт, идущий в Николаев из Херсона, пропускают только через Баштанку

07.07.17 08:222280

«Пройдись пешком» — Сенкевич поддержал идею на один день отказаться от маршруток

07.07.17 08:312670

Где сегодня в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

Самые читаемые

08.07.17 23:1710010

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

13.07.17 14:456470

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

10.07.17 16:154600

Курс валют на 10 июля

09.07.17 19:124110

Треть жителей востока винят РФ в конфликте на Донбассе

 Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама