Голод угрожает четырем странам мира

В гуманитарной помощи нуждаются 85 млн человек в разных регионах мира.

В настоящий момент четырем странам мира грозит голод.

Об этом говорится в отчете Всемирной продовольственной программы Организации объединенных наций.

Согласно отчету, программа ощущает недостаток финансирования на работу в этих государствах. Так, в Нигерии программы ВПП профинансированы только на 65%, в Сомали — на 49%, в Южном Судане — на 33% и в Йемене — на 37%.

Организация отметила, что на оказание гуманитарной помощи только этим странам требуется дополнительно около 758 млн долларов. Всего ВВП необходимо 9,1 млрд долларов для оказания гуманитарной помощи 85 млн нуждающихся в 77 странах мира.

Всего же, затраты Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН на гуманитарную помощь увеличились на 140% за семь лет из-за кризисов в различных странах мира, заявили в четверг в ВПП. Стоимость программ ВПП в 2015 году составила 5,3 миллиарда долларов, тогда как в 2009 году — 2,2 миллиарда.

При этом сразу в двух регионах мира — в восточной и центральной Африке, а также на Ближнем Востоке и в северной Африке — произошли сложные продовольственные кризисы, на которые уходит 70% от общего финансирования организации.

В ВПП уверены, что улучшение гуманитарного доступа может снизить затраты на оказание помощи на 1 млрд долларов ежегодно. Еще 2,2 млрд можно сохранить, если страны, нуждающиеся в помощи, будут лучше справляться с изменениями климата и политическими и социальными потрясениями.

Напомним, по данным ООН, почти 40 стран нуждаются в продовольственной помощи.