Гройсман пожаловался на нехватку денег для реформ

20.07.17 19:01Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Украине не хватает денег на проведение реформ, поскольку очень много тратится на обслуживание внешнего долга, оборону и Пенсионный фонд. Об этом на форуме по децентрализации в Тернопольской области заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, на обслуживание внешних долгов ежегодно тратится более 100 миллиардов гривен, что составляет 4% ВВП.

Кроме того, по словам премьера, около 5,5 млрд долл. Украина ежегодно расходует на покрытие дефицита Пенсионного фонда, еще 5% ВВП уходит на безопасность и оборону. "Реформы нам нужны как воздух. Все, кто говорит, что они не нужны, что нужно все и всем выплатить сегодня, - я тоже это поддерживаю. Но те, кто говорит, они ведь понимают, что в бюджете денег нет, и как это сделать, они тоже не знают. Мы эту чушь иногда воспринимаем за чистую монету", - отметил премьер.

Государственный долг Украины, по данным Минфина, составляет 66,8% ВВП, при этом 70% долга составляют валютные займы.

Следует отметить, что до конца октября Украина должна выполнить ряд условий Евросоюза, иначе не получит третий транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

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