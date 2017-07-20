«Приватбанк» допустили к хранению запасов наличности Нацбанка

20.07.17 20:45Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

ПАО КБ «Приватбанк» стало вторым банком Украины, который сможет осуществлять операции с запасами наличности регулятора.

Национализированный «ПриватБанк» определен уполномоченным банком, который может привлекаться к хранению запасов наличности Национального банка Украины (НБУ), сообщил НБУ на веб-сайте со ссылкой на решение правления НБУ № 460-рш от 19 июля 2017 года.

«Таким образом, Национальный банк продолжает делегировать часть функций, которые он сегодня выполняет в регионах, другим участникам рынка — банкам, в рамках реализации Концепции организации наличного обращения в Украине, утвержденной решением правления НБУ № 207-рш от 11 августа 2016 года», — говорится в сообщении. Ранее аналогичный статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности регулятора, получил государственный Ощадбанк.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров «ПриватБанка», крупнейшими их которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а «ПриватБанк» был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

По состоянию на 1 июля 2017 года этого года региональная сеть «ПриватБанка» включает 32 филиала и 2,450 тыс. отделений.

Похожие новости

21.04.17 15:34Нацбанк: ПриватБанк недокапитализирован на 30 млрд

24.02.15 12:07О постановлении Правления Национального банка Украины «Об особенностях осуществления некоторых валютных операций»

11.11.14 15:09НБУ опустил официальный курс почти на гривню до 15,77 грн/доллар

05.12.13 15:11Аналитики: текущая политическая ситуация в Украине не отразится на курсе гривны

17.10.08 16:53Гривневые кредиты снова доступны

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Четверг, 20.07.2017

Закругление верхнее-левое

22:22Солист группы Linkin Park повесился в собственном доме

21:00Какие реформы теперь нужны Украине для получения транша

20:45«Приватбанк» допустили к хранению запасов наличности Нацбанка

20:35Судьба главы «Укрзализныци» решится через две недели

20:20Google и BlaBlaCar запустили в Украине совместный сервис

20:00Американец закончил школу в 97 лет

19:53Под Днепром на учениях ранены восемь военных

19:40Зачем в Испании эксгумируют тело Сальвадора Дали?

19:22В Николаеве мошенники, представляясь губернатором Савченко, вымогают у предпринимателей деньги

19:01Гройсман пожаловался на нехватку денег для реформ

18:44Попросивших субсидии украинцев стало вдвое больше

18:30Голод угрожает четырем странам мира

18:19В Николаеве в сгоревшей квартире обнаружили тело задушенной женщины

18:10В «ЛНР» насмешили новым названием жителей Донбасса

17:55Ученые объяснили, почему собаки такие дружелюбные

17:49Дело Шеремета: допрошены почти две тысячи человек

17:20Президентом Индии избран националист из касты неприкасаемых

17:00Киберполиция: Только 10% компаний обезопасили ПК

16:01Нардепи знову взялися за тему абортів: пропонують надати лікарям право на відмову від операції

15:4236-я бригада морской пехоты отпраздновала свои два года

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

07.07.17 08:002280

От кибератаки пострадали 10% компьютеров в Украине

07.07.17 08:172320

Большегрузный транспорт, идущий в Николаев из Херсона, пропускают только через Баштанку

07.07.17 08:222280

«Пройдись пешком» — Сенкевич поддержал идею на один день отказаться от маршруток

07.07.17 08:312670

Где сегодня в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

Самые читаемые

08.07.17 23:1710010

Улыбается ли вам удача? Вы сможете это узнать, приняв участие в розыгрыше

13.07.17 14:456470

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

10.07.17 16:154600

Курс валют на 10 июля

09.07.17 19:124110

Треть жителей востока винят РФ в конфликте на Донбассе

 Дата следующего розыгрыша: 22.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама