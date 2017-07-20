«Приватбанк» допустили к хранению запасов наличности Нацбанка

ПАО КБ «Приватбанк» стало вторым банком Украины, который сможет осуществлять операции с запасами наличности регулятора.

Национализированный «ПриватБанк» определен уполномоченным банком, который может привлекаться к хранению запасов наличности Национального банка Украины (НБУ), сообщил НБУ на веб-сайте со ссылкой на решение правления НБУ № 460-рш от 19 июля 2017 года.

«Таким образом, Национальный банк продолжает делегировать часть функций, которые он сегодня выполняет в регионах, другим участникам рынка — банкам, в рамках реализации Концепции организации наличного обращения в Украине, утвержденной решением правления НБУ № 207-рш от 11 августа 2016 года», — говорится в сообщении. Ранее аналогичный статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности регулятора, получил государственный Ощадбанк.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров «ПриватБанка», крупнейшими их которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а «ПриватБанк» был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

По состоянию на 1 июля 2017 года этого года региональная сеть «ПриватБанка» включает 32 филиала и 2,450 тыс. отделений.