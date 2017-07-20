Какие реформы теперь нужны Украине для получения транша

Украина благодаря МВФ может выйти на 20 млрд долларов золотовалютного резерва к концу года.

Ключевыми требованиями завершения четвертого пересмотра программы расширенного финансирования Украины (EFF) с Международным валютным фондом (МВФ) являются пенсионная реформа, приватизация и борьба с коррупцией. Об этом сообщил официальный представитель Фонда Уильям Мюррей.

«Четвертый пересмотр программы советом директоров возможен после того, как требуемые в рамках этого пересмотра реформы будут имплементированы. Основными из них являются пенсионная реформа, меры по ускорению приватизации и конкретные результаты в борьбе с коррупцией», – сказал Мюррей во время традиционного брифинга в Вашингтоне.

Помимо этого, добавил Мюррей, в рамках четвертого пересмотра важными также являются продолжение фискальной реформы и реформы энергетического сектора.

Что касается земельной реформы, по словам представителя МВФ, она по-прежнему является важным условием программы. Вместе с тем для того, чтобы достичь консенсуса по ключевым вопросам, необходимо отсрочить ее до конца года.

В НБУ ранее подсчитали, что Украина благодаря МВФ может выйти на 20 млрд долларов золотовалютного резерва к концу года. Вместе с тем, из-за задержки с проведением важных для сотрудничества с МВФ реформ Украина может недополучить один транш Фонда в этом году, отметили ранее в Нацбанке.

Министр финансов Украины Александр Данилюк ранее заявил, что ожидает, что МВФ примет решение по предоставлению Украине очередного кредитного транша в рамках программы EFF уже осенью.

Вместе с тем, агентство Bloomderg писало о том, что Украина может не получить следующий транш МВФ аж до конца этого года в связи с тем, что украиснкая сторона не успевает принять реформы, которые требует Фонд.

Премьер Владимир Гройсман в интервью агентству отметил, что принятие пенсионной реформы идет по графику. Вместе с тем, шаги по созданию антикоррупционного суда предпринимаются, но законопроект о земельной реформе своевременно принят не будет.

3 апреля МВФ одобрил выделение Украине четвертого транша программы расширенного финансирования в размере 1 млрд долларов. Всего программой предусмотрено получение Украиной около 17 млрд долларов, из которых Киев уже получил 8,7 млрд долларов.