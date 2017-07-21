Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку электронных деклараций Тимошенко

20 июля Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приняло решение проверить электронные декларации лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко за 2015–2016 годы. Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий.

По его словам, с соответствующим обращением в Нацагентство обратилась Генеральная прокуратура Украины.

В решении НАПК говорится, что предоставленная прокуратурой информация от 15 мая и 3 июля насчет данных в декларациях Тимошенко за 2015–2016 годы "содержит фактические данные, которые могут быть проверены".

Проверять декларации Тимошенко будут на наличие недостоверной информации. Согласно декларации за 2015 год, доход Тимошенко в 2015 году составил 156,175 тыс. грн – эта сумма включает зарплату по основному месту работы и средства на депутатскую деятельность. Доход ее супруга – более 3 млн грн, в основном – от деятельности фирм, расположенных за границей: Toulouse Net LP, Diafox Consulting Limited и Britico Product s.r.o. В декларацию за 2016 год Тимошенко внесла депутатскую зарплату в размере 161,4 тыс. грн и средства на выполнение депутатских полномочий на сумму почти 170 тыс. грн.