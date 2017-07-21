Партію Саакашвілі в Україні зареєстрували під оновленою назвою

21.07.17 14:46Сколько просмотров этой статьи29Сколько комментариев этой статьи0

Міністерство юстиції змінило назву партії Міхеїла Саакашвілі, додавши ім’я політика. Про це повідомила прес-служба Мін’юсту.

«Міністерство юстиції отримало повний пакет документів від уповноваженої особи партії «Рух нових сил» та, відповідно до чинного законодавства, провело реєстрацію зміни назви політичної сили на «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, 30 травня між прихильниками Саакашвілі та поліцією під час акції під Мін’юстом сталася штовханина.

Протестувальники вимагали зареєструвати нову назву партії Саакашвілі та скасувати реєстрацію однойменній фейковій партії. Проте Мін’юст тоді відмовив у реєстрації, посилаючись на те, що поданий пакет документів не відповідав вимогам законодавства.

Зокрема відомство заявляло, що Міхеїл Саакашвілі не дав письмової згоди на використання свого імені в назві політичної сили.

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