Инициировано расследование коррупционного правонарушения вице-мэра Николаева

21.07.17 16:03Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Первый заместитель Николаевского городского головы Андрей Дадиверин подписал распоряжение о создании комиссии по проведению служебного расследования по факту нарушения вице-мэром Антоном Турупаловым закона о предотвращении коррупции. Сообщают Известия Николаева

Как пишет издание "Никвести", соответствующее распоряжение от 6 июля было опубликовано на сайте Николаевского городского совета. Указывается, что данная комиссия создается на основании ходатайства Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины от 27 июня.

"Провести служебное расследование по факту нарушения заместителем городского головы Антоном Турупаловым пункта 5-1 части 1 статьи 46 Закона Украины «О предотвращении коррупции» относительно невнесения информации о юридическом лице, конечным бенефециарным владельцев которого является субъект декларирования. в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства и местного самоуправления, за 2016 год", - говорится в документе.

Комиссию возглавил директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрей Ермолаев. Также в комиссию вошел управляющий делами исполкома Вадим Степаненко, заместитель директора юридического департамента Андрей Волков, начальник отдела предотвращения и выявления коррупции департамента внутреннего контроля Владимир Гончаров.

Комиссия должна была провести расследование в период с 7 до 11 июля. Материалы служебного расследования должны были быть отправлены городскому голове Александру Сенкевичу до 12 июля. Акт служебной проверки необходимо было отправить в департамент защиты экономики Национальной полиции Украины до 13 июля.

Как сообщили во Всеукраинском движении противодействия коррупции «Под контролем», в мае Движение обратилось в Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру Украины с соответствующим письмом о том, что Антон Турупалов, занимая должность заместителя Николаевского городского головы, нарушил ограничения относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, которые определены пунктом 2 части 1 статьи 25 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Состоянием на сегодня Антон Турупалов является основателем и конечным бенефециарным владельцем ООО «Актив Трейдинг». Размер составляющей Антона Турупалов составляет 45 тысяч гривен (30%) от общего размера Уставного капитала ООО «Актив-Трейдинг». Данный факт подтверждается данными Едного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Таким образом, рассказали в Движении, своим умышленными действиями Антон Турупалов совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотренное частью 2 статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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