FEMEN пытались сорвать визит Лукашенко

21.07.17 17:33Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Во время торжественной встречи президента Украины и президента Беларуси девушка разделась, показав грудь, и кричала "Жыве Беларусь".

Ее сразу схватили охранники и вывели из зала торжественных событий АП. Как сообщили в FEMEN, женщину зовут Анжелина Диаш.

"Движение FEMEN таким образом выразило свое отношение к визиту беларуского диктатора в Украину. Сотни украинцев погибли и продолжают погибать за демократию и свободу Украины, но сегодня на официальном уровне в нашей стране принимают человека, который в своей стране убивает, похищает людей и подавляет всяческое инакомыслие", - заявили в FEMEN.

Также в движении напомни инцидент в Беларуси.

"В 2011 году активистки FEMEN стали жертвами белорусского КГБ. Во время акции протеста против Лукашенко в Минске, их похитили сотрудники КГБ, после чего пытали, издевались и выбросили голых, испуганных и без документов в лесу", - говорится в сообщении.

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