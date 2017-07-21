07.07.17 19:142260
FEMEN пытались сорвать визит Лукашенко
|21.07.17 17:33
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Во время торжественной встречи президента Украины и президента Беларуси девушка разделась, показав грудь, и кричала "Жыве Беларусь".
Во время торжественной встречи президента Украины и президента Беларуси девушка разделась, показав грудь, и кричала "Жыве Беларусь".
Ее сразу схватили охранники и вывели из зала торжественных событий АП. Как сообщили в FEMEN, женщину зовут Анжелина Диаш.
"Движение FEMEN таким образом выразило свое отношение к визиту беларуского диктатора в Украину. Сотни украинцев погибли и продолжают погибать за демократию и свободу Украины, но сегодня на официальном уровне в нашей стране принимают человека, который в своей стране убивает, похищает людей и подавляет всяческое инакомыслие", - заявили в FEMEN.
Также в движении напомни инцидент в Беларуси.
"В 2011 году активистки FEMEN стали жертвами белорусского КГБ. Во время акции протеста против Лукашенко в Минске, их похитили сотрудники КГБ, после чего пытали, издевались и выбросили голых, испуганных и без документов в лесу", - говорится в сообщении.