Луценко: по Мотор Сич есть несколько уголовных дел

По поводу злоупотреблений на запорожском заводе Мотор Сич открыто несколько уголовных производств. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу, 21 июля.

"Что касается Мотор Сичи, то есть несколько уголовных производств. Одно из них ведет Служба безопасности Украины, и оно сводится к тому, что большая часть акций, которые были ранее выведены на офшорные компании, в собственность были переданы в неустановленном законодательством порядке", – сказал Луценко.

По его словам, предприятия оборонного комплекса, к которым относится Мотор Сич должны согласовывать отчуждение своих акций с государственными органами, но этого сделано не было.

Кроме того, по данным Луценко, Главное следственное управление Генпрокуратуры проводит проверку вероятного расхищения государственных средств чиновниками Мотор Сич во время выполнения предприятием государственного оборонного заказа.

"Речь идет о вероятном завышении цен на двигатели и дальнейшее выведение средств через фиктивные структуры, в том числе через использование так называемых мусорных акций", – сказал генпрокурор.

По его словам, в течение месяца будут проводиться обыски на предприятии, при этом в настоящее время в качестве фигурантов в уголовных делах значится руководство предприятия Мотор Сич.

"Никто не назначает подозрения, а тем более виновных. Мы должны проанализировать документы – кто подписывал, кто позволял. Только после того, как документы будут изучены, мы объявим подозрение", – подытожил Луценко.