МИД обвинил Россию в поставке оружия на Донбасс

21.07.17 19:29Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что нежелание России разместить наблюдателей ОБСЕ вдоль всего участка российско-украинской границы связано с ее намерением продолжать поставлять вооружение на оккупированный Донбасс.

"Министерство иностранных дел Украины принимает во внимание решение Постоянного Совета ОБСЕ о продлении до 31 октября 2017 мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", одобренное 20 июля", - сказано в сообщении.

"Разочарованы позицией Российской Федерации, которая остается единственным государством в ОБСЕ, препятствующим расширению мандата Миссии на весь участок границы, прилегающий к временно неконтролируемой правительством Украины территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Расцениваем такие действия Российской Федерации как сознательное нежелание способствовать деэскалации ситуации на Донбассе и намерение продолжать поставки тяжелого оружия, военного оборудования и боеприпасов, регулярных войск, боевиков и наемников, осуществлять поддержку террористической деятельности на территории Украины. В этой связи, делегация Украины в ОБСЕ озвучила интерпретирующее заявление в связи с принятием этого решения", - говорится на сайте.

Также дипломаты призвали российскую сторону к неукоснительному выполнению взятых обязательств в рамках Минских договоренностей. В том числе по обеспечению всеобъемлющего и постоянного мониторинга ОБСЕ на границе.

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