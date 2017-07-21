Киев хочет ликвидировать более тысячи предприятий

21.07.17 20:15Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Минэкономразвития и торговли Украины в пятницу обнародовало на своем сайте расширенный список госпредприятий, которые подлежат приватизации и ликвидации, сообщает Интерфакс.

Так, 1255 предприятий внесены в список объектов, подлежащих ликвидации или реорганизации, а 364 предприятия - в список объектов, на которых временно не может осуществляться управление из-за их расположения на неподконтрольной Киеву части Донбасса.

В новом списке, который был утвержден правительством, из общего количества 3444 госпредприятий 893 подлежат приватизации в 2017-2020 годах. Сюда, в том числе, входят предприятия, для приватизации которых требуется внесение изменений в законодательство. В частности, в список на приватизацию внесены одна из крупнейших энергетических компаний Украины "Центрэнерго", крупнейший в Украине производитель турбинного оборудования для энергетики "Турбоатом", Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, "Ощадбанк", "ПриватБанк" и Государственный экспортно-импортный банк Украины ("УкрЭксимБанк").

Также обнародован список государственных предприятий, которые рекомендуется передать в концессию. В частности, в этот список внесены киевский международный аэропорт "Борисполь" и Львовский международный аэропорт, региональные службы автомобильных дорог и лесные хозяйства.

Помимо этого, составлен список из 378 предприятий, которые предлагается в долгосрочной перспективе оставить в государственной собственности, среди них, в частности, оказались "Нафтогаз Украины", "Укрзализныця", Чернобыльская АЭС, "Укргидроэнерго" и "Энергоатом".

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