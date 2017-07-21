ГПУ: Против Вилкула открыто уголовное производство

Генпрокуратура открыла уголовное производство против Александра Вилкула.

Об этом во время брифинга рассказал генпрокурор Юрий Луценко, передает Эспрессо.TV. По его словам, прокуратура открыла против него дело сегодня.

"Мы имеем информацию от Государственной фискальной службы в Днепропетровской области, что по результатам внеплановой проверки есть признаки уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах господином Вилкулом", - сказал он.

Луценко также выразил надежду, что Госфискальная служба в сжатые сроки проведет необходимые следственные действия и экспертизы, и Генпрокуратура будет иметь основания принимать дальнейшие решения в отношении этого уголовного дела.

В то же время генпрокурор заявил, что, если депутат уплатит все необходимые налоги, то не будет привлечен к уголовной ответственности.