Ватикан собрал почти полмиллиона евро на помощь Донбассу

21.07.17 21:00Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Собранные Папой Римским средства пойдут для восстановления Донбасса и людям, которые пострадали от военного конфликта на востоке Украины.

Комитет Папы Римского собрал и перечислил около полумиллиона евро на проекты по восстановлению Донбасса и социальной защите внутренне перемещенных лиц.

Об этом заявила руководитель отдела социальных проектов Ассоциации «Еммануил» Галину Кучер.

После полугодовой работы ее организация и получила грант из Ватикана, о чем было сообщена на пресс-конференции.

«Грант мы получили не спонтанно, была проведена полугодовая работа, завершены многочисленные переговоры, подано множество предложений на рассмотрение. Таким образом, нам удалось получить средства в размере 499 тыс. 495 евро, собранные Папой Римским Франциском для восстановления Донбасса, чтобы помочь людям, которые пострадавших от военного конфликта на востоке», — сказала она.

Кучер отметила, что грант является разносторонним, поскольку средства предусмотрены и для оказания медицинской помощи переселенцам, и для детских лагерей в зоне АТО, и для восстановления отопления в детских садах и школах, а также на замену газовых котлов на твердотопливные (в Марьинке и Красногоровке уже 3 года отсутствует газоснабжение).

По оценкам правительства, цена восстановления всей инфраструктуры, жилых домов и предприятий Донбасса, на текущий момент, составляет около $15 млрд.

Как сообщалось, Франциск I предупредил о недопустимости антимигрантских альянсов на саммите G20. Понтифик выразил глубокую озабоченность в связи с тем, что на проходящем в Гамбурге саммите G20 могут сформироваться альянсы между ведущими странами мира, направленные против бедных и мигрантов.

Напомним, что Папа Римский во время воскресной молитвы призвал к миру в Украине.

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