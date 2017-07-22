Кириленко призвал серьезно относиться к словам Захарченко о "Малороссии"

22.07.17 13:53Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Устами своих наемников Москва хочет сказать, что не признает Минских соглашений, отметил вице-премьер

К заявлению главаря боевиков так называемой "ДНР" Александра Захарченко о создании "Малороссии" нужно относиться очень серьезно. Такое мнение выразил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, передает "Деловая столица" со ссылкой на пресс-службу политика.

Кириленко отметил, что некоторые украинские эксперты с иронией отнеслись к заявлению о создании некой "Малороссии".

Главная Новости политики Новости политики Кириленко призвал серьезно относиться к словам Захарченко о "Малороссии" Сегодня, 13:24 Просмотров: 594

Устами своих наемников Москва хочет сказать, что не признает Минских соглашений, отметил вице-премьер Вячеслав Кириленко. Фото: kmu.gov.ua Вячеслав Кириленко. Фото: kmu.gov.ua К заявлению главаря боевиков так называемой "ДНР" Александра Захарченко о создании "Малороссии" нужно относиться очень серьезно. Такое мнение выразил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, передает "Деловая столица" со ссылкой на пресс-службу политика. Кириленко отметил, что некоторые украинские эксперты с иронией отнеслись к заявлению о создании некой "Малороссии". Читайте также: С начала года на Донбассе погибли 59 гражданских – ОБСЕ По его мнению, Россия устами своих наемников хочет сказать, что Минских и Нормандских договоренностей не признает, что их войска и в дальнейшем будут нагнетать напряжение на Донбассе и в Крыму, и Украины для них нет, а есть "Малороссия".

Кроме того, Кириленко напомнил, что в декабре 1917 года в Харькове российские большевики созвали фальшивый съезд с фальшивыми делегатами. А в январе 1918 г. началась настоящая оккупация Украины российскими войсками Муравьева.

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