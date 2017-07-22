День скорби по требованию

22.07.17 14:13Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

В пятницу, 21 июля, члены Николаевской областной организации ВО "Свобода" пришли к мэру Александру Сенкевичу с требованием спустить флаги в Николаевском городском совете.

Соответствующее видео опубликовано на официальной странице организации в Николаеве.

Как известно, в связи с многочисленными потерями в зоне АТО, в соцсетях начал распространяться призыв устроить день траура.

Члены ВО "Свобода" пришли к Александру Сенкевичу с требованием урегулировать вопрос и спустить флаги возле николаевского городского совета, но на своем рабочем месте мэра не оказалось.

В приемной "свободовцам" заявили, что для того, чтобы спустить флаги, нужно провести формальную процедуру получения распоряжения.

Позже мэр Николаева все-таки объявил день траура и дал распоряжение спустить флаги возле городского совета, о чем написал на своей странице в Facebook.

"За прошедшие сутки Украина понесла наибольшие потери за последнее время. Эта трагедия не может оставить равнодушным никого. Я сочувствую семьям погибших, родителям, женам, детям. Для этих семей жизнь разделилось на до и после. Граница, которая все изменила в их жизни. Светлая память Воинам, которые с честью выполнили свой воинский долг. В знак скорби Николаевский городской совет приспустил флаги и объявил траур на пятницу 21.07.2017", - написал Александр Сенкевич.

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