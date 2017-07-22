Участились случаи незаконного пересечения админграницы с Крымом, - ГПСУ

Только за минувшие сутки пограничники зафиксировали два таких случая

Украинские пограничники все чаще фиксируют факты попыток незаконного пересечения административной границы с аннексированным Россией Крымом. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Так, вчера в районе населенного пункта Преображенка вблизи админграницы пограничники Херсонского отряда обнаружили двух граждан, которые пытались попасть на территорию оккупированного полуострова в обход контрольного пункта въезда-выезда "Каланчак". Один из нарушителей оказался ранее судимым за совершение кражи", - говорится в сообщении.

Отмечено, что уже сегодня утром пограничники этого же отряда задержали еще одного гражданина, который пытался незаконно попасть в АР Крым в обход этого же КПВВ.

По данным ведомства, в обоих случаях нарушителей привлекли к административной ответственности за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

В ГПСУ также рассказали, что недавно военнослужащие Херсонского пограничного отряда задержали неизвестную личность, которая направлялась в сторону временно оккупированной территории АР Крым вне КПВВ. Вскоре было установлено, что лицом является гражданин Украины, который, используя темное время суток, пытался попасть в Крым вне контрольного пункта из-за отсутствия у него надлежащих документов для пересечения админграницы.