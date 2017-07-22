Порошенко дал украинское гражданство 55 россиянам с начала года

22.07.17 15:39Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Президент Петр Порошенко принял в гражданство Украины 405 иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 55 россиян и 54 сирийца, а также прекратил украинское гражданство 1 567 лиц в 1-м полугодии (январе-июне) 2017 года.

Об этом говорится в ответах Администрации Президента и Государственной миграционной службы на запросы Українських Новин.

«С 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года в гражданство Украины были приняты 405 лиц», — говорится в ответе Администрации Президента.

В свою очередь Миграционная служба уточнила, что среди принятых за 6 месяцев 2017 года в украинское гражданство 373 человека имели иностранное гражданство, а 47 были лицами без гражданства.

В частности, в текущем году Порошенко принял в гражданство Украины 55 граждан России, 54 — Сирии, 47 лиц без гражданства, 44 гражданина Армении, 35 — Афганистана и 31 — Молдовы. Еще 17 принятых в 2017 году в украинское гражданство лиц были гражданами Ирана, 16 — Грузии, 15 — Ливана, 11 — Узбекистана, 10 — Иордании.

Также Порошенко принял в гражданство Украины 9 граждан Ирака, 8 — Азербайджана, по 7 — Египта и Пакистана, 6 — Нигерии, 5 — Туркменистана, по 4 — Беларуси и Казахстана, по 3 — Турции и Вьетнама, по 2 — Алжира и Туниса, по 1 — США, Бразилии, Литвы, Таджикистана, Кот д’Ивуара, Того, Ливии, Марокко, Судана и Палестины.

При этом за 6 месяцев 2017 года Порошенко прекратил гражданство Украины почти 1,6 тыс. лиц.

«За этот период было прекращено гражданство Украины 1 567 лиц», — говорится в ответе Администрации.

В частности, гражданство 1 280 лиц было прекращено в связи с выходом из украинского гражданства, 19 — вследствие потери гражданства, а 268 — по предусмотренным международными договорами основаниям.

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