Заколдованные бюллетени: в Папуа Новой Гвинеи магов обвинили в срыве выборов

22.07.17 18:45Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

В Папуа Новой Гвинеи живут очень суеверные люди, которые склонны винить магов во всех смертных грехах. Даже в срыве выборов.

В экзотической африканской стране Папуа Новая Гвинея кандидаты в парламент требуют пересчета голосов на выборах. Все дело в том, что они уверены в колдовском вмешательстве в процесс голосования. Об этом сообщает радио New Zealand International.

Интересно, что в преддверии голосования местных священников позвали, чтобы они зачитали молитву возле урн для голосования с целью защитить их от злых сил.

Но теперь кандидаты из провинции Восточный Сепик в северо-западной части Папуа Новой Гвинеи жалуются, что недобрали голосов из-за магического вмешательства. По их словам, за них проголосовало больше избирателей, однако хитрые маги с помощью своих трюков извлекли бюллетени из урн.

Отметим, что выборы состоялись еще 8 июля, но на данный момент в парламенте заполнены только 26 мест из 111. Подсчет голосов продвигается очень медленно из-за разных проблем, включая жалобы кандидатов и волну арестов наблюдателей. Глава местной центральной избирательной комиссии Патийяс Гамато пока что избегает комментариев по поводу данной ситуации.

Любопытно, что в Папуа Новой Гвинеи до недавних пор действовал закон о колдовстве, принятый в 1971 году. Отменили его только четыре года назад. До этого практикующих магов в стране считали преступниками, хотя в законе и не признавалось существование магии. Фактически этот закон служил защитой для тех, кто устраивал расправы над предполагаемыми магами.

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