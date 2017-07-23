Бойовики за добу 18 разів обстрілювали позиції сил АТО

23.07.17 08:01Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

За минулу добу бойовики незаконних збройних формувань зробили 18 обстрілів позицій Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Минула доба не була повністю спокійною. Якщо з півночі і до 18 години в зоні АТО спостерігалося відносне затишшя, то вже у вечірній час бойовики знову активізували вогневі провокації ... Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 18 раз порушили перемир'я. У найбільш гострих ситуаціях, сили АТО відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і гранатометів", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці прес-центру в Фейсбук.

На Луганському напрямку після 18.00 бойовики обстрілювали позиції сил АТО в околицях Новозванівки, Жовтого, Новотошківського і Кримського з гранатометів і стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку бойовики двічі, о 20.00 та 21.30, обстрілювали позиції ЗСУ поблизу Авдіївки з мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів. Район шахти Бутівка бойовики обстрілювали з гранатометів, а Луганського - з озброєння БМП.

На Маріупольському напрямку бойовики з мінометів обстрілювали Красногорівку близько 20.00 і 22.00.

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