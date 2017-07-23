Волкер: на Донбассе война, ее необходимо завершить

23.07.17 17:40Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Спецпредставитель США подчеркнул, что конфликт на Донбассе - не внутренний, а является актом агрессии РФ в отношении Украины.

Конфликт на Донбассе - это кризис, требующий неотложного внимания, который необходимо завершить как можно быстрее, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Это не замороженный кофликт, это - горячая война", - заявил Волкер.

"Здесь есть погибшие, раненые люди, есть уничтоженные или поврежденные школы, больницы, уничтоженная экономика, промышленность. Я вижу высокую цену, которую заплатили и на линии разграничения, и на оккупированной территории", - добавил он.

Волкер добавил, что до конца следующей недели он планирует встречи с представителями сторон "нормандской четверки", ЕС, НАТО, ОБСЕ и с представителями Великобритании.

Он подчеркнул, что в США понимают, что конфликт на Донбассе - не внутренний, а является именно актом агрессии РФ в отношении Украины.

"Мы видели, как этот конфликт начался, как он контролируется ... Мы хотим, чтобы США были больше задействованы в том, чтобы решить этот конфликт, хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы иметь возможность двигаться дальше и восстановить территорию (территориальную целостность Украины)", - добавил Волкер.

"Мой первый шаг - увидеть ситуацию на линии разграничения, посетить Авдеевку, другие населенные пункты. Услышать точку зрения местного населения, пообщаться с людьми. Далее я планирую общаться с другими сторонами этого процесса, чтобы выслушать их точку зрения, после чего поеду в Вашингтон и дам определенные рекомендации", - отметил спецпредставитель Госдепа США.

23 июля спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и посол США в Украине Мари Йованович осуществляют визит в зону АТО, где уже посетили штаб оперативно-тактического группировки "Донецк" и Авдеевку. Там они провели встречу с военными, представителями военно-гражданской администрации и пострадавшими жителями города.

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