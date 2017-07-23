10.07.17 08:002370
Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински
|23.07.17 20:00
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Ведущий заявил, что для него принципиально, чтобы гости говорили по-украински.
Ведущий заявил, что для него принципиально, чтобы гости говорили по-украински.
Блогера и политолога Юрия Романенко попросили покинуть эфир передачи "Прямым текстом" на телеканале ZIK за то, что он отказался говорить на украинском языке, видео инцидента опубликовано в Facebook.
Так, ведущий программы Остап Дроздов попросил Романенко выступать на украинском, он согласился, однако позднее перешел на русский.
В свою очередь, ведущий сделал Романенко замечание и вновь попросил выступать на украинском. Блогер отказался: "Нет, я не хочу говорить на украинском". Сказал он это, как раз на украинском зыке.
"Тогда я попрошу вас отложить микрофон и покинуть студию", - сказал Дроздов, после чего Романенко покинул эфир. При этом Дроздов и Романенко пожали друг другу на прощание руки.