Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

23.07.17 20:00Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Ведущий заявил, что для него принципиально, чтобы гости говорили по-украински.

Блогера и политолога Юрия Романенко попросили покинуть эфир передачи "Прямым текстом" на телеканале ZIK за то, что он отказался говорить на украинском языке, видео инцидента опубликовано в Facebook.

Так, ведущий программы Остап Дроздов попросил Романенко выступать на украинском, он согласился, однако позднее перешел на русский.

В свою очередь, ведущий сделал Романенко замечание и вновь попросил выступать на украинском. Блогер отказался: "Нет, я не хочу говорить на украинском". Сказал он это, как раз на украинском зыке.

"Тогда я попрошу вас отложить микрофон и покинуть студию", - сказал Дроздов, после чего Романенко покинул эфир. При этом Дроздов и Романенко пожали друг другу на прощание руки.

Похожие новости

28.06.17 16:14Глава николаевского РУХа выступил против квотирования украинского языка

23.05.17 13:27Рада ввела 75%-ную квоту на украинский язык на телевидении

20.04.17 14:23В Киеве обязали работников магазинов и кафе говорить только по-украински

19.01.17 16:39Журналистов Николаевщины приглашают принять участие в конкурсе

27.09.13 10:12«Лучше пять точек зрения пяти разных олигархов, чем одна – государства»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Воскресенье, 23.07.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Ляшко поехал покататься на яхте в Хорватию - СМИ

20:40Лечиться в Польше: что мы знаем о польском здравоохранении

20:20В Москве митингуют за свободу в интернете

20:00Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

19:40Легендарные туфли на красной подошве: как дизайнер-самоучка основал бренд Christian Louboutin и задал новое направление в моде

19:20В Украине приватизируют все государственные цирки и киностудию Довженко

19:00У берегов Исландии обнаружили 4 тонны нацистского золота

18:47В Коблево на крышу дома председателя избиркома бросили «коктейль Молотова»

18:22Опасности сменного графика: почему работать ночью вредно и как это влияет на организм

18:00Ушел из жизни первый легальный советский миллионер

17:40Волкер: на Донбассе война, ее необходимо завершить

17:20Жуткие и абсолютно нелепые методы лечения в истории медицины

16:57Что будет с реформой образования: введут ли в школах 12-й класс

16:38Спецпредставитель Госдепа посетил Донбасс

16:27Мобільні додатки, які будуть корисні кожному мандрівнику

16:13В Николаеве есть дом, которого нет

15:56Шевченко: В матче с Шахтером динамовцы играли с сердцем льва

15:41Политическая расправа в Коблево: поджог дома и автомобиля

15:27Лето в разгаре: как в николаевском зоопарке животные спасаются от жары?

15:11Николас Кейдж в казахском костюме стал мемом

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.07.17 08:002370

В Лондоне тушат крупный пожар

10.07.17 08:142310

Доба в АТО: 38 обстрілів, бойовики гатять із мінометів

10.07.17 08:262300

Погода в Николаеве на 10 июля

10.07.17 08:382220

Черноморская ОТГ не хочет объединения Очаковского района

Самые читаемые

13.07.17 14:457850

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

10.07.17 16:155430

Курс валют на 10 июля

11.07.17 11:184390

Николаевский университет приглашает абитуриентов, не сдавших ЗНО или недобравших баллы

15.07.17 11:054010

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама