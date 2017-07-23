В Москве митингуют за свободу в интернете

В центре Москвы сотни человек вышли на марш "За свободный интернет".

Главные требования устроителей акции – отменить цензуру в интернете, реабилитировать фигурантов уголовных дел "за репосты и лайки", а также отправить в отставку главу Роскомнадзора Александра Жарова.

Акция согласована с мэрией столицы. Заявку в мэрию подавали Партия народной свободы, "Демократический выбор", Партия 5 декабря, Пиратская партия России, Либертарианская партия и движение "Роскомсвобода".

16 июля аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге.

"Запретительная политика систематически проводится уже огромное количество лет. Примерно такой же сценарий мы видим в работе властей с интернетом. Запретительные законы, постановления и полномочия Роскомнадзора и, в принципе, "интернет-беспредел" будут увеличиваться, мы увидим полный хаос в интернете, когда обычные пользователи интернета будут получать уголовные дела, а интернет-ресурсы будут блокироваться", - отметил один из организаторов акции в Москве, член совета московского регионального отделения ПАРНАС Эмиль Халиков.