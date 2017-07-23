Ляшко поехал покататься на яхте в Хорватию - СМИ

23.07.17 21:00Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Ранее политик заявлял, что уезжать в отпуск этим летом не собирается.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сегодня рейсом в 15.20 улетел на отдых в Хорватию, вместе со своим кумом Юрием Сухиным.

Сухин и Ляшко пробудут на берегу Адриатического моря до 30 июля. Сначала, как сообщает источник, они будут жить в одном из пятизвездочных отелей, а затем отправятся в небольшое путешествие на яхте.

15 июля, в эфире телеканала "Украина", Ляшко заявлял, что уезжать в отпуск этим летом не собирается и если поедет за рубеж, то только, чтобы представлять Украину.

В апреле, по данным СМИ, Ляшко вместе с Сухиным был в Израиле, на майские праздники - в Австрии, а в июне - в Париже.

Верховная Рада ушла на каникулы до сентября.

Похожие новости

08.04.15 20:42ГПУ потребует снять неприкосновенность с Мельничука и других депутатов

04.12.14 16:54Д. Ледовских отказалась от мандата нардепа

15.03.14 13:54В Николаевском горсовете новый депутат

07.11.12 09:53Чем утешатся депутаты-отставники: 15 тысяч гривен ежемесячно и значок

15.02.11 10:54Футбольная команда николаевских депутатов обыграла на выезде своих херсонских коллег

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Воскресенье, 23.07.2017

Закругление верхнее-левое

21:00Ляшко поехал покататься на яхте в Хорватию - СМИ

20:40Лечиться в Польше: что мы знаем о польском здравоохранении

20:20В Москве митингуют за свободу в интернете

20:00Политолога выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

19:40Легендарные туфли на красной подошве: как дизайнер-самоучка основал бренд Christian Louboutin и задал новое направление в моде

19:20В Украине приватизируют все государственные цирки и киностудию Довженко

19:00У берегов Исландии обнаружили 4 тонны нацистского золота

18:47В Коблево на крышу дома председателя избиркома бросили «коктейль Молотова»

18:22Опасности сменного графика: почему работать ночью вредно и как это влияет на организм

18:00Ушел из жизни первый легальный советский миллионер

17:40Волкер: на Донбассе война, ее необходимо завершить

17:20Жуткие и абсолютно нелепые методы лечения в истории медицины

16:57Что будет с реформой образования: введут ли в школах 12-й класс

16:38Спецпредставитель Госдепа посетил Донбасс

16:27Мобільні додатки, які будуть корисні кожному мандрівнику

16:13В Николаеве есть дом, которого нет

15:56Шевченко: В матче с Шахтером динамовцы играли с сердцем льва

15:41Политическая расправа в Коблево: поджог дома и автомобиля

15:27Лето в разгаре: как в николаевском зоопарке животные спасаются от жары?

15:11Николас Кейдж в казахском костюме стал мемом

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

10.07.17 08:002370

В Лондоне тушат крупный пожар

10.07.17 08:142310

Доба в АТО: 38 обстрілів, бойовики гатять із мінометів

10.07.17 08:262300

Погода в Николаеве на 10 июля

10.07.17 08:382220

Черноморская ОТГ не хочет объединения Очаковского района

Самые читаемые

13.07.17 14:457850

Скандальная украинская певица станет ведущей шоу на российском телевидении

10.07.17 16:155430

Курс валют на 10 июля

11.07.17 11:184390

Николаевский университет приглашает абитуриентов, не сдавших ЗНО или недобравших баллы

15.07.17 11:054010

Результаты розыгрыша ООО «Евротранстехсервис»

 Дата следующего розыгрыша: 29.07.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама