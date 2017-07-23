Ляшко поехал покататься на яхте в Хорватию - СМИ

Ранее политик заявлял, что уезжать в отпуск этим летом не собирается.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сегодня рейсом в 15.20 улетел на отдых в Хорватию, вместе со своим кумом Юрием Сухиным.

Сухин и Ляшко пробудут на берегу Адриатического моря до 30 июля. Сначала, как сообщает источник, они будут жить в одном из пятизвездочных отелей, а затем отправятся в небольшое путешествие на яхте.

15 июля, в эфире телеканала "Украина", Ляшко заявлял, что уезжать в отпуск этим летом не собирается и если поедет за рубеж, то только, чтобы представлять Украину.

В апреле, по данным СМИ, Ляшко вместе с Сухиным был в Израиле, на майские праздники - в Австрии, а в июне - в Париже.

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