10.07.17 08:002370
Ляшко поехал покататься на яхте в Хорватию - СМИ
|23.07.17 21:00
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Ранее политик заявлял, что уезжать в отпуск этим летом не собирается.
Ранее политик заявлял, что уезжать в отпуск этим летом не собирается.
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сегодня рейсом в 15.20 улетел на отдых в Хорватию, вместе со своим кумом Юрием Сухиным.
Сухин и Ляшко пробудут на берегу Адриатического моря до 30 июля. Сначала, как сообщает источник, они будут жить в одном из пятизвездочных отелей, а затем отправятся в небольшое путешествие на яхте.
15 июля, в эфире телеканала "Украина", Ляшко заявлял, что уезжать в отпуск этим летом не собирается и если поедет за рубеж, то только, чтобы представлять Украину.
В апреле, по данным СМИ, Ляшко вместе с Сухиным был в Израиле, на майские праздники - в Австрии, а в июне - в Париже.
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