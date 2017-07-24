10.07.17 09:293530
Суддя РФ, який заочно заарештував прокурора Кравченка, сам перебуває в розшуку ГПУ
|24.07.17 08:19
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Карпов підозрюється в незаконному позбавленні волі Надії Савченко
Карпов підозрюється в незаконному позбавленні волі Надії Савченко
Суддя Басманного суду Артур Карпов, який виніс рішення про заочний арешт українського слідчого і прокурора у справі Януковича, сам заочно в розшуку у Генеральної прокуратури України. Про це в своєму Twitter повідомив адвокат Ілля Новіков.
При цьому він опублікував відповідну постанову Генеральної прокуратури.
Карпов підозрюється в незаконному позбавленні волі Надії Савченко.