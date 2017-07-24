Суддя РФ, який заочно заарештував прокурора Кравченка, сам перебуває в розшуку ГПУ

Карпов підозрюється в незаконному позбавленні волі Надії Савченко

Суддя Басманного суду Артур Карпов, який виніс рішення про заочний арешт українського слідчого і прокурора у справі Януковича, сам заочно в розшуку у Генеральної прокуратури України. Про це в своєму Twitter повідомив адвокат Ілля Новіков.

При цьому він опублікував відповідну постанову Генеральної прокуратури.

Карпов підозрюється в незаконному позбавленні волі Надії Савченко.