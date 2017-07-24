Сьогодні заплановані телефонні переговори у "нормандському форматі"

24.07.17 09:07Сколько просмотров этой статьи24Сколько комментариев этой статьи0

Телефонні переговори у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) для обговорення ситуації на Донбасі заплановані у понеділок, передає УНН.

Участь у перемовинах братимуть Президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, президент Росії Володимир Путін.

Раніше П.Порошенко заявив, що під час телефонної розмови у "нормандському форматі" вимагатиме негайного припинення вогню, в іншому випадку - посилення санкцій проти РФ.

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