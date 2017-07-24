Сьогодні заплановані телефонні переговори у "нормандському форматі" Телефонні переговори у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) для обговорення ситуації на Донбасі заплановані у понеділок, передає УНН. Участь у перемовинах братимуть Президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, президент Росії Володимир Путін. Раніше П.Порошенко заявив, що під час телефонної розмови у "нормандському форматі" вимагатиме негайного припинення вогню, в іншому випадку - посилення санкцій проти РФ. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама