10.07.17 09:293530
Сьогодні заплановані телефонні переговори у "нормандському форматі"
|24.07.17 09:07
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Телефонні переговори у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) для обговорення ситуації на Донбасі заплановані у понеділок, передає УНН.
Телефонні переговори у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) для обговорення ситуації на Донбасі заплановані у понеділок, передає УНН.
Участь у перемовинах братимуть Президент України Петро Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон, президент Росії Володимир Путін.
Раніше П.Порошенко заявив, що під час телефонної розмови у "нормандському форматі" вимагатиме негайного припинення вогню, в іншому випадку - посилення санкцій проти РФ.