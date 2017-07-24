У ЄС заявили про готовність протистояти новим санкціям США проти Росії

24.07.17 10:31Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає, що нові американські санкції проти РФ можуть завдати удару по європейських енергетичних компаніях або іншому бізнесу.

У Брюсселі побоюються, що нові санкції Сполучених Штатів Америки проти Росії нашкодять європейським енергетичним компаніям. Про це пише Financial Times.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер закликав негайно переглянути реакцію Брюсселю, якщо нові санкції США проти Росії завдадуть удару по європейських енергетичних компаніях або іншому бізнесу. Згідно з отриманою FT запискою, приготованою до засідання Комісії, що відбудеться в середу, Брюссель "має бути готовим діяти протягом кількох днів", якщо американські заходи будуть ужиті без урахування побоювань ЄС.

У записці вказується, що Брюссель вимагатиме "публічного або письмового запевнення", що адміністрація президента США Дональда Трампа не застосує нові санкції у спосіб, що нашкодить інтересам Євросоюзу.

Інші пункти у записці передбачають використання європейського законодавства для запобігання визнанню або примусовому виконанню американських санкцій в Європі, а також заходи, що відповідають вимогам СОТ.

Ці кроки відображають глибоке занепокоєння з приводу того, що ці заходи можуть нашкодити європейським енергетичним компаніям, що беруть участь у проектах, пов'язаних з Росією, включаючи ті, які задіяні у будівництві газопроводу Північний потік-2 між Росією та Німеччиною.

Брюссель має намір стверджувати, що потенційні економічні проблеми, що можуть виникнути в Європі від запланованих санкцій, виходять далеко за рамки одного проекту. Стверджується, що вони можуть нашкодити "технічному обслуговуванню та модернізації" трубопроводів в Росії, які подають газ в Україну, а також трубопровідним проектам у Каспійському регіоні та розвитку газовидобування біля узбережжя Єгипту.

Крім того, в попередженні зазначається, що "ці заходи можуть вплинути на потенційно велику кількість європейських компаній, що ведуть законний бізнес, відповідно до заходів ЄС, з російськими структурами у залізничній, фінансовій, судноплавній та гірничодобувній галузях".

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