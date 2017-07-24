В МВФ прогнозируют подъем мировой экономики за счет стран ЕС

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) прогнозируют подъем мировой экономики за счет стран Европейского Союза за следующие десять лет. Об этом сообщает DW.

Об этом сообщается в распространившихся в понедельник, 24 июля, корректировках прогноза конъюнктуры мирового рынка.

"Мир находится в преддверии самого масштабного за последние десять лет скачка экономики и его локомотивом выступит Европа", - говорится в сообщении.

Так, рост мировой экономики в 2017 году должен составить 3,5%, а в следующем - 3,6%

Аналитики скорректировали прогнозы в сторону улучшения для многих стран Европы, в частности, для Германии, Франции, Италии и Испании.

Также эксперты не исключают, что экономики стран континентальной Европы будут расти еще быстрее из-за стабильной политической обстановки.

Однако, для США аналитики скорректировали прогноз экономического роста в сторону уменьшения.

Одной из причин уменьшения экономического роста США аналитики считают проблемы Дональда Трампа в реализации своей амбициозной инфраструктурной программы.