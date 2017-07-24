Поляков заперечує відмову надівати на себе електронний браслет

24.07.17 13:08Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Депутат Верховної Ради від "Народного фронту" Максим Поляков стверджує, що правоохоронні органи ще не робили спроб надіти на нього електронний браслет стеження.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи дійсно нардеп відмовляється надівати електронний браслет, Поляков сказав: "Ніхто нічого не намагався на мене вдягти – ані браслет, ані нашийник".

Депутат назвав фейком, який нібито розповсюдило Національне антикорупційне бюро, інформацію про його відмову надівати електронний браслет.

Поляков зазначив, що нікуди від слідства не ховатиметься й виконуватиме всі його вимоги. Водночас парламентар дав зрозуміти, що, якщо по роботі йому необхідно буде виїхати за межі України, він це зробить.

Також нардеп заявив, що має намір внести призначену судом заставу в розмірі 300 тис. гривень, при цьому додавши, що збирається оскаржувати обраний йому запобіжний захід.

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