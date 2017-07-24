Нардепи пропонують притягувати їх до кримінальної відповідальності без згоди Ради

На сайті Верховної Ради з'явився законопроект групи народних депутатів "Про внесення змін до Конституції України в частині скасування депутатської недоторканності" (№6773).

Зокрема, автори законопроекту пропонують вилучити положення статті 80 Конституції України, яка гарантує народним обранцям депутатську недоторканність, і норму, яка передбачає, що депутати не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані без згоди Верховної Ради.

Своєю чергою, пропонується залишити в Конституції положення 80-ї статті: "Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп".

Законопроект зареєстрований у Верховній Раді 19 липня, його авторами є більше 150 народних депутатів.

Народний депутат Мустафа Найєм, який є серед співавторів проекту закону №6773, на своїй сторінці у Facebook написав, що "можливо, це найкоротший і найбільш революційний законопроект цього скликання".