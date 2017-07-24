Суд проти Кернеса відклали до кінця серпня

Засідання Київського райсуду Полтави у справі Харківського міського голови Геннадія Кернеса та двох його охоронців, які обвинувачуються у викраденні, тортурах і погрозі вбивством двох активістів харківського євромайдану взимку 2014 року, перенесено на 28 серпня.

Як розповіли кореспондентові Укрінформу в суді, надана лише частина доказів обвинувачення, а свідки не з’явилися.

"Прокурор Ганілов попросив суд зробити перерву до наступного засідання, щоб надати ще одну частину доказів", - сказали в суді.

Наступне засідання відбудеться об 11:00 28 серпня.

"На суді були присутні сам Геннадій Кернес, обидва його охоронці, їх адвокати, обидва потерпілі, двоє представників ОБСЄ. Свідки обвинувачення знову не з’явилися. Прокурор Ганілов подав клопотання про примусову доставку свідків в суд, але йому було відмовлено, і суд приступив до вивчення доказової бази. За словами прокурора, це 11 томів матеріалів досудового розслідування. Щоб не гаяти часу, в долученні до справи вирішено перелічувати томи, а не кожен документ окремо. Зокрема, долучені і речові докази, серед яких - відео допиту Кернеса", - пояснили в суді.